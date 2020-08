Fofana “il nomade”, fulmine a ciel sereno: “Grazie Udinese, ma dopo quattro anni vado via”. Poi frecciate a Tudor (Di sabato 1 agosto 2020) Un fulmine a ciel sereno in casa Udinese. dopo quattro anni Fofana lascia il club friulano, è lui stesso ad annunciarlo attraverso un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Quella corsa con la Juve col gol è stato come ‘The last dance’, la mia ultima perla con la maglia dell’Udinese. Il mio ciclo a Udine si chiude qui, dopo quattro bellissimi anni. Devo pensare a me. E’ arrivato il momento di scegliere un’altra destinazione. Motivo? Sono un nomade. Ho giocato in tre paesi, Francia, Inghilterra, Italia. Dove pensavo che non sarei mai venuto. Invece ci sono da quattro anni, magari ci resto ... Leggi su calcioweb.eu

