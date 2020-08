Emirati Arabi Uniti, entra in funzione la Centrale Nucleare di Barakah: è la prima del mondo arabo (Di sabato 1 agosto 2020) Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l’entrata in funzione della loro prima centrale Nucleare che ha anche la prima del mondo arabo. L’impianto si trova a Barakah, vicino la citta’ di Braka, sulla costa del Golfo Persico, a 300 km da Abu Dhabi. “Gli Emirati sono riusciti con successo ad accendere il primo reattore della centrale di Barakha, la prima del mondo arabo“, ha twittato il premier Mohammed bin Rashid al Maktoum. Il Paese, iper-tecnologico e innovativo, dimostra con questa scelta quanto sia ancora oggi strategico investire sul Nucleare per ... Leggi su meteoweb.eu

Gio16697 : RT @milan_corner: Una fonte di Wall street mi ha inviato una foto del califfo interessato all'acquisto del Milan, si tratta di Al - Silvik,… - marcobremb : RT @milan_corner: Una fonte di Wall street mi ha inviato una foto del califfo interessato all'acquisto del Milan, si tratta di Al - Silvik,… - GurzoBahri : @TeofiloSteven @Maicuntent1986 @elsyy94 @saldare86 @NandoPiscopo1 @macho_morandi @marcullo02 Quelli del qatar sono… - gattusismo__ : @DavidBasco86 Questi sarebbero pure la famiglia reale degli Emirati Arabi. Come no - enricoI00 : RT @milan_corner: Una fonte di Wall street mi ha inviato una foto del califfo interessato all'acquisto del Milan, si tratta di Al - Silvik,… -

Ultime Notizie dalla rete : Emirati Arabi Emirati Arabi Uniti, entra in funzione la Centrale Nucleare di Barakah: è la prima del mondo arabo Meteo Web Libia: ministro Emirati, la Turchia smetta di interferire negli affari arabi

Abu Dhabi, 01 ago 11:19 - (Agenzia Nova) - E' più appropriato che la Turchia smetta di interferire negli affari arabi. Lo ha scritto su Twitter il ministro di Stato agli Affari esteri degli Emirati Ar ...

Libia: ministro Difesa turco a Emirati, "faremo i conti"

Doha , 01 ago 09:36 - (Agenzia Nova) - La Turchia ha denunciato le azioni "maligne" degli Emirati Arabi Uniti in Libia, dove i due paesi sostengono schieramenti opposti, e ha minacciato di risolvere l ...

Abu Dhabi, 01 ago 11:19 - (Agenzia Nova) - E' più appropriato che la Turchia smetta di interferire negli affari arabi. Lo ha scritto su Twitter il ministro di Stato agli Affari esteri degli Emirati Ar ...Doha , 01 ago 09:36 - (Agenzia Nova) - La Turchia ha denunciato le azioni "maligne" degli Emirati Arabi Uniti in Libia, dove i due paesi sostengono schieramenti opposti, e ha minacciato di risolvere l ...