Coppa di Lega, trionfa il PSG. Lione battuto ai calci di rigore (Di sabato 1 agosto 2020) Il PSG vince la Coppa di Lega. Nella finalissima i parigini hanno superato ai calci di rigore il Lione. PARIGI (FRANCIA) – Il Psg vince la Coppa di Lega. Dopo aver conquistato il titolo e il primo trofeo nazionale, la squadra allenata da Tuchel è riuscita, non senza fatica, ad avere la meglio sul Lione al termine di una sfida che è stata decisa ai calci di rigore. Impeccabile la squadra della capitale transalpina mentre gli avversari hanno sbagliato con Traoré. Un errore che ha consegnato il trofeo a Thiago Silva. Testa all’Atalanta Un doppio successo per la squadra di Tuchel dopo il lockdown che ora potrà pensare alla delicata sfida contro l’Atalanta in Champions ... Leggi su newsmondo

zazoomblog : Coppa di Lega francese vince il PSG OL battuto ai rigori - #Coppa #francese #vince #battuto - zazoomblog : LIVE – PSG-Lione 2-2 finale Coppa di Lega francese 2019-2020 (DIRETTA) - #PSG-Lione #finale #Coppa #francese - Fprime86 : RT @CorSport: #Francia , Coppa di Lega al #Psg: sconfitto ai rigori il #Lione di Garcia ?? - zazoomblog : LIVE – PSG-Lione 2-2 finale Coppa di Lega francese 2019-2020 (DIRETTA) - #PSG-Lione #finale #Coppa #francese - lockon_cc07 : RT @Eurosport_IT: IL PSG VINCE LA COPPA DI LEGA! Neymar e soci affronteranno l'Atalanta ai quarti di Champions con un trofeo in più: il Li… -