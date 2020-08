Continuava a spacciare nonostante fosse ai domiciliari: pusher 'tradito' dal cliente (Di sabato 1 agosto 2020) A tradire quel 25enne di nazionalità marocchina è stato il cliente. Perché mercoledì mattina, 29 luglio 2020, in via Bologna, gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia hanno sorpreso un uomo che ... Leggi su torinotoday

A tradire quel 25enne di nazionalità marocchina è stato il cliente. Perché mercoledì mattina, 29 luglio 2020, in via Bologna, gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia hanno sorpreso un uomo che co ...Nonostante gli arresti domiciliari un 25enne di origini marocchine continuava a spacciare sotto casa. A scoprirlo gli agenti di polizia del commissariato Dora Vanchiglia di Torino, arrivati al pusher ...