Botta e risposta Conte-Salvini. Il premier: «Va contro l’interesse nazionale». L’ex ministro: «Governo complice degli scafisti» (Di sabato 1 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (1° agosto)Continua lo scontro a distanza tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il suo ex ministro dell’Interno: «Chi alimenta la sfiducia degli italiani», ha detto riferendosi a Matteo Salvini, «si pone contro l’interesse nazionale». Il premier, in un’intervista rilasciata all’agenzia Dire, si è soffermato sulla pandemia di Coronavirus, lanciando anche qualche frecciatina al comportamento dell’opposizione. «Certi atteggiamenti “negazionisti” si pongono oggettivamente contro l’interesse nazionale e rischiano maldestramente di disintegrare la fiducia degli italiani ... Leggi su open.online

anna95859997 : RT @il_cupo: Nicola Zingaretti, botta e risposta con Matteo Salvini: 'Scellerati che si tolgono la mascherina', 'Parla quello dell'aperitiv… - maximchd : RT @tempoweb: 'Scellerati in giro senza #mascherina' #Zingaretti attacca #Salvini Botta e risposta: 'Parla quello dell'aperitivo' https://… - kuppp005 : RT @GiancarloDeRisi: Botta e risposta tra Salvini e Zingaretti che rinfaccia al Capitano di non indossare la mascherina. Salvini: 'Parla qu… - Simona53313767 : RT @GiancarloDeRisi: Botta e risposta tra Salvini e Zingaretti che rinfaccia al Capitano di non indossare la mascherina. Salvini: 'Parla qu… - VoceCamuna : Botta e risposta tra i sindacati degli operatori sanitari camuni e l'Asst di Vallecamonica -