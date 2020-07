Roma, Gianluca Mancini: “Con il Siviglia abbiamo l’obbligo di provarci” (Di venerdì 31 luglio 2020) “La partita con il Siviglia si prepara da sola, è fondamentale per la stagione. Ci andremo con consapevolezza di poter fare bene, veniamo da una striscia positiva in campionato e abbiamo la spensieratezza giusta. abbiamo l’obbligo di provarci”. Queste le parole di Gianluca Mancini, difensore della Roma, in vista degli ottavi di Europa League contro il Siviglia, in programma il 6 agosto in Germania. “L’ultima serie di risultati positivi ci ha dato sicurezza. Dopo le tre sconfitte consecutive abbiamo reagito bene e archiviare il discorso qualificazione con una giornata di anticipo era importante – ha proseguito l’ex Atalanta ai canali ufficiale del club – Ora dobbiamo concludere bene contro la ... Leggi su sportface

