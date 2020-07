Petrolio: in recupero sui 40 dollari al barile (Di venerdì 31 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 31 LUG - Quotazioni del Petrolio in recupero sul mercato after hour di new York dopo il nuovo crollo di ieri sull'onda dei dati del pil Usa. Il greggio Wti guadagna lo 0,3% poco sopra i ... Leggi su corrieredellosport

Le Borse di oggi, 31 luglio. I listini Ue provano il recupero dopo il giovedì nero. Tokyo giù del 2,8%

MILANO - Le Borse europee provano a recuperare dopo il giovedì nero che è costato oltre 170 miliardi di capitalizzazione ai listini del Vecchio continente. Le vendite sono scattate dopo che si sono ma ...

