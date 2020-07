MotoGP calendario a 15 GP. Si resta in Europa (Di venerdì 31 luglio 2020) Salgono a 15 i GP del calendario MotoGP 2020. In data odierna, la Dorna ha comunicato quella che potrebbe essere la bozza definitiva, in un campionato martoriato dalla pandemia. Tutte le gare di quest’anno saranno in Europa, senza alcuna trasferta esterna. I GP di Thailandia, Malesia e Argentina sono definitivamente cancellati. Il nuovo mondiale si concluderà il 22 novembre, con una tappa europea ancora da stabilire. calendario europeo per la MotoGP Le difficoltà dovute all’epidemia, tra restrizioni e difficoltà economiche, hanno spinto la Dorna e la FIM per una decisione inevitabile. Le tre tappe extraeuropee, già posticipate più volte per l’occorrere degli eventi, ora sono definitivamente fuori dal calendario. Il GP di ... Leggi su sport.periodicodaily

Notiziedi_it : MotoGp, ecco il nuovo calendario 2020 aggiornato: dove vedere tutti i Gran Premi (Sky e Tv8) - Zoran_Filicic : RT @Eurosport_IT: ?? UFFICIALE ? Il Coronavirus costringe Fim e Dorna a cancellare i GP di Argentina, Thailandia e Malesia ?? Il prossimo 1… - corsedimoto : MOTOGP - Il calendario #MotoGP 2020 vede aggiungersi il GP di Portimao come ultima tappa stagionale. #MarcMarquez h… - igorducati : RT @BibbiaGP: ?? Arriva la conferma: CANCELLATE Termas, Sepang e Buriram, ma arriva un nuovo Gran Premio in Europa!? ? ?? Si riscrive così i… - vbikestore : Calendario MotoGP™ 2020 aggiornato: 15 Gran Premi -