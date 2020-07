Natalie Weber attacca pesantemente Wanda Nara: “Dovrebbe fare un corso di Photoshop” (Di giovedì 30 luglio 2020) Natalie Weber, moglie dell’ex calciatore della Lazio Mauro Zarate ha attaccato la connazionale Wanda Nara. Nello specifico la modella le ha rimproverato un uso sconsiderato di Photoshop (“dovrebbe fare un corso”). Secondo Natalie il risultato delle foto pubblicate dalla moglie dell’ex Inter è innaturale (soprattutto per quanto riguarda le gambe. In un live con una sua amica, la moglie di Zarate ha commentato acida: “Dovrebbe dire alle mogli dei calciatori della squadra di Icardi di non filmarla”). Inoltre aggiunge: “Perché quando la filmano è il triplo di come si mostra in rete. Anche questo è negativo, perché si restringe? Perché non si accetta così come ... Leggi su sportface

