Montesarchio, intestazione fittizia di beni: un arresto e sequestri milionari (Di giovedì 30 luglio 2020) Montesarchio: un arresto e decreto di sequestro preventivo di tre milioni di euro nei confronti di sette società. All’esito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento (guidata da Aldo Policastro), personale della Questura e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere, disposta dal … Leggi su 2anews

nei confronti di un cittadino beneventano residente a Montesarchio, per i delitti di associazione per delinquere (416 c.p.), trasferimento fraudolento di beni (512 bis), truffa aggravata per il ...