Galatasaray e Fenerbahce | una rivalità che affondain una bandiera a centrocampo

Galatasaray e Fenerbahce: una rivalità che affonda...in una bandiera a centrocampo (Di giovedì 30 luglio 2020) Sono tante le rivalità nel mondo del calcio. Solo per citare le più accese: Roma e Lazio in Italia, Boca e River in Argentina, Real Madrid e Barcellona in Spagna. Incontri che vanno al di là del calcio e sfociano in un modo diverso di vedere non solo lo sport, ma anche la vita fuori dal campo. Tra questi, però, c'è un Paese che rappresenta quasi un unicum a livello mondiale. In Turchia la città di Istanbul vanta ben 5 squadre e una quantità di derby tripla rispetto al resto del mondo:... Leggi su 90min

Andrea_ndb : @uvaozio @lazialeantifa Si, fenerbahce -galatasaray giovanile, direi il giallo é eccessivo, mi pare che si scusi pure - sportli26181512 : Turchia, classifica finale e verdetti: Besiktas in Europa, fuori Galatasaray e Fenerbahce: In serata è andata in sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Galatasaray Fenerbahce Galatasaray e Fenerbahce: una rivalità che affonda...in una bandiera a centrocampo 90min Istanbul Basaksehir, la squadra di Erdogan campione di Turchia per la prima volta nella sua storia

In Turchia l’Istanbul Basaksehir ha riscritto la storia, vincendo il primo campionato della sua (breve) vita, essendo stato fondato nel 1990. Un successo importante perché abbatte del tutto il dominio ...

Il Basaksehir e lo strapotere di Erdogan

Non del giallo e del rosso scuro del Galatasaray. Non del bianco e del nero delle ‘Aquile’ del Besiktas. Nemmeno del blu marino e del giallo acceso dei ‘Canarini’ del Fenerbahçe. La Turchia del calcio ...

In Turchia l’Istanbul Basaksehir ha riscritto la storia, vincendo il primo campionato della sua (breve) vita, essendo stato fondato nel 1990. Un successo importante perché abbatte del tutto il dominio ...Non del giallo e del rosso scuro del Galatasaray. Non del bianco e del nero delle ‘Aquile’ del Besiktas. Nemmeno del blu marino e del giallo acceso dei ‘Canarini’ del Fenerbahçe. La Turchia del calcio ...