Zingaretti duro su Salvini: “Arrogante, senza mascherina ha dato un pessimo esempio” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Quello che non bisogna fare è dire bugie, togliersi la mascherina in modo arrogante, come accaduto ieri di fronte a una richiesta che faceva un commesso del Senato al senatore Salvini“. Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e segretario del PD, attacca duramente Matteo Salvini durante un intervento su Sky TG24. “Mi ha fatto una pessima impressione – ha aggiunto il governatore – e penso ai lavoratori che seguono le regole, a persone che hanno paura di un nuovo lockdown e per la sicurezza di tutti. Dare un pessimo esempio penso sia una cosa di cattivo gusto e diseducativa“. Leggi su sportface

