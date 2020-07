Ue: Casellati, 'da Parlamento indirizzi per Recovery fund, non è convitato pietra' (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Il Senato, al pari della Camera, non può essere un convitato di pietra nella elaborazione delle principali strategie per rilanciare il Paese. Soprattutto adesso che, per accedere al 'Piano per la ripresa' approvato nei giorni scorsi a Bruxelles, l'Italia è chiamata a predisporre ed attuare un progetto di riforme importanti e strutturali. ​Un programma concreto che porti sviluppo, occupazione e crescita del Pil. Spetta solo al Parlamento offrire al governo linee di indirizzo vincolanti per ricostruire il Paese. Su questo non si può transigere". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, durante la cerimonia del Ventaglio. "E il fattore tempo, in particolare, è una variabile decisiva, perché la ... Leggi su liberoquotidiano

MonicaCirinna : Fondamentale che tutti raccolgano l’importante sollecitazione di @AndreaMarcucci a @Pres_Casellati affinchè il Par… - TV7Benevento : Ue: Casellati, 'da Parlamento indirizzi per Recovery fund, non è convitato pietra'... - QSanit : @Pres_Casellati incontra la @FNInfermieri: “Vostra professione fondamentale per il diritto alla salute delle person… - BasicLifeSupp : Casellati incontra la Fnopi: “Vostra professione fondamentale per il diritto alla salute delle persone” - Aureliano241972 : RT @MonicaCirinna: Fondamentale che tutti raccolgano l’importante sollecitazione di @AndreaMarcucci a @Pres_Casellati affinchè il Parlamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Casellati Parlamento Casellati, sulle riforme protagonista è il Parlamento Agenzia ANSA Ue: Casellati, 'da Parlamento indirizzi per Recovery fund, non è convitato pietra'

Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Il Senato, al pari della Camera, non può essere un convitato di pietra nella elaborazione delle principali strategie per rilanciare il Paese. Soprattutto adesso che, per a ...

Coronavirus: Casellati, 'ricorso esagerato a Dpcm, troppi voti fiducia su decreti legge'

(Adnkronos) - "Il Paese può vincere" le sfide che lo attendono "se governo e Parlamento sapranno fare la loro parte ... Lo ha denunciato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, durante la ...

Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Il Senato, al pari della Camera, non può essere un convitato di pietra nella elaborazione delle principali strategie per rilanciare il Paese. Soprattutto adesso che, per a ...(Adnkronos) - "Il Paese può vincere" le sfide che lo attendono "se governo e Parlamento sapranno fare la loro parte ... Lo ha denunciato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, durante la ...