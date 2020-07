Sicilia: nuovi ritrovamenti nella necropoli di Sant'Angelo Muxaro (2) (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Adnkronos) - Di grande rilevanza anche le indagini che si stanno conducendo sul Monte Castello, alta e inaccessibile rocca sul fiume Platani identificata con Kamicos, cui è legato un patrimonio di leggende che ruotano intorno alla figura del cretese Minosse e del re sicano Kokalos. Un saggio in profondità, infatti, ha rivelato la presenza umana già cinquemila anni prima di Cristo mostrando ceramiche a decoro dipinto e inciso/impresso e, soprattutto, reperti di ossidiana di Lipari e Pantelleria che documentano già nel Neolitico rapporti commerciali ad ampio raggio. Quella di Monte Castello, infatti, si rivela una delle più importanti stratificazioni archeologiche mai documentate che, proprio in questo sito, descrive un continuum ininterrotto dal V millennio avanti Cristo fino ad età greca, romana e medievale. La Regione ... Leggi su iltempo

TgrSicilia : Nuovi trasferimenti di #migranti da #Lampedusa. Non si fermano gli #sbarchi. Intanto registrato un caso di positivi… - TV7Benevento : Sicilia: nuovi ritrovamenti nella necropoli di Sant'Angelo Muxaro (2)... - TV7Benevento : Sicilia: nuovi ritrovamenti nella necropoli di Sant'Angelo Muxaro... - TV7Benevento : Migranti: in Sicilia 18 nuovi positivi, tra cui sei migranti... -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia nuovi

(Adnkronos) - La ripresa della campagna di scavi archeologici, voluta dal governo Musumeci e avviata in Sicilia appena un anno fa ... dopo un'interruzione di oltre dieci anni, per aprire una nuova ...Palermo, 29 lug. (Adnkronos) - In Sicilia sono 18 i nuovi positivi al Covid 19, tra loro ci sono 6 migranti della provincia di Ragusa. Lo rende noto la Regione siciliana.