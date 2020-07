Senato, Casellati alla cerimonia del Ventaglio: “In emergenza ricorso esagerato ai dpcm e troppe fiducie, a rischio democrazia parlamentare” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Durante l’emergenza il governo ha fatto “un ricorso esagerato ai dpcm (decreti della presidenza del Consiglio dei ministri) emanati senza preventiva e dovuta consultazione con un voto del Parlamento”, così la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, durante la cerimonia del Ventaglio a Palazzo Madama. Sottolineando che le sfide che ci ha posto davanti il Covid “sono tutte ambiziose” ma che tutte si possono vincere “se Governo e Parlamento sapranno fare la loro parte”, Casellati ha lanciato un monito all’esecutivo, e all’azione esercitata in questi ultimi mesi. Nel confronto governo-Parlamento in tema di coronavirus, ha sottolineato “grava, soprattutto, ... Leggi su ilfattoquotidiano

