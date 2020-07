Oroscopo 29 luglio 2020: le previsioni di oggi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Benvenuti, cari amici delle stelle, nella nostra sezione dedicata alle previsioni giornaliere. Per sapere come andrà in base al vostro segno zodiacale, vedete il nostro Oroscopo di oggi. A seguire i nuovi pronostici di oggi, 29 luglio 2020, con le differenze fino alle ultime previsioni. Oroscopo 29 luglio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro Oroscopo 29 luglio: Ariete Una scommessa amichevole con un amico o un collega sarà probabilmente vinta da te e potrebbe tradursi in un buon guadagno monetario. Oroscopo 29 luglio: Toro Il viaggio intrapreso da te potrebbe rivelarsi molto noioso. La tua preparazione sul fronte accademico ti terrà in regola. Coloro che ... Leggi su italiasera

Ariete. Una giornata piuttosto importante per te, dove potresti finalmente riuscire ad avere qualche soddisfazione importante per quel che riguarda il lavoro. Il tuo impegno è stato costante, ed è arr ...

Oroscopo dal 29 luglio al 4 agosto: il Cancro deve partire; il Capricorno deve fidarsi di più

Anni fa dicevo: “Meglio una stretta di mano che mille messaggini”. Oggi invece dico: “Fate come vi pare, tanto ormai siete irrecuperabili”. Ariete Per le persone “normali”, questo è il periodo di ripo ...

