Nelly, la donna serpente oggi su Real Time (Di mercoledì 29 luglio 2020) Real Time ci ha abituati a programmi di tematiche curiose (da “Vite al limite” a “Obiettivo peso forma” e “Malattie Imbarazzanti”). Questa sera su Real Time, andrà in onda un documentario intitolato Nelly, la donna serpente. È la storia di Nusrit Shaheen, da tutti conosciuta semplicemente come Nelly, una ragazza classe 1984 di Coventry, cittadina inglese che si trova a circa 150 km da Londra. La donna ha una rara malattia della pelle, chiamata Ittiosi di Arlecchino, che si manifesta squamando l’epidermide al punto da renderla simile alla pelle di un serpente. Nelly ha attirato le attenzioni su di se per essere la donna più ... Leggi su ascoltitv

