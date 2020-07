Lewis Hamilton conferma di essere il rapper XNDA (Di mercoledì 29 luglio 2020) Due anni fa Christina Aguilera ha pubblicato la canzone “Pipe” e in questa canzone è stato possibile ascoltare un rapper chiamato XNDA. Fino ad ora, tuttavia, non era chiaro chi fosse esattamente questo rapper, ma si vociferava che fosse Lewis Hamilton. Ora due anni dopo lo sappiamo per certo: Lewis Hamilton è davvero il rapper XNDA che sentiamo in Pipe. Via Instagram, il sei volte campione del mondo ora condivide un lungo messaggio in cui indica di essere il rapper XNDA. Hamilton ha scritto e registrato musica per dieci anni, ma ufficialmente non ha mai pubblicato nulla con il suo nome. Non è un segreto che ad ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

