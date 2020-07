Così hacker cinesi avrebbero spiato il Vaticano. Usata come esca anche una finta lettera di condoglianze (Di mercoledì 29 luglio 2020) Perfino il Vaticano sarebbe finito nella rete di spionaggio della Cina, nei confronti della quale si moltiplicano le accuse. L’ultima viene a seguito di un articolo del New York Times che racconta come un gruppo di hacker legato al partito comunista cinese – RedDelta – si sarebbe infiltrato nelle reti informatiche della Santa Sede. A fare da sfondo all’operazione di spionaggio c’è la nomina dei vescovi cattolici in Cina, tema caldo per Pechino che, sotto la guida del presidente Xi Jinping, sta portando avanti una stretta sul fronte dei diritti civili (si veda Hong Kong, dove la libertà di espressione è stata duramente limitata dall’introduzione recente di una legge di sicurezza nazionale) e sul fronte della libertà religiosa, come dimostra la repressione ... Leggi su open.online

