Confcooperative Campania | Zollo presidente del comitato Benevento

L'assemblea Territoriale degli aderenti a Confcooperative Campania nella provincia di Benevento ha portato all'elezione del nuovo comitato territoriale che sarà presieduto da Beniamino Zollo. Insieme a Zollo lavoreranno per lo sviluppo del movimento cooperativo territoriale: Maria Grazia Di Meo, Maurizio Lepore, Benedetto Pistoia, Giuseppe Gallo, Nicola De Leonardis, Fabio Di Bellonia, Maria Scarinzi, Fabrizio Palladino L'assemblea è stata occasione di confronto e di discussione, un'opportunità per gettate le basi per un rilancio di Confcooperative nel territorio Sannita, rilancio che parte proprio dalla costruzione di un'identità locale forte e coesa che possa ...

