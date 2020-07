Belen Rodriguez: è già finita con Antinolfi, ora spunta un altro uomo (Di mercoledì 29 luglio 2020) A quanto sembra la liason tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi si è già conclusa. Ma, dai vari rumors, l’artgentina ha un altro corteggiatore. Belen Rodriguez (fonte foto: Instagram, @BelenRodriguezrealBelenRodriguezreal)In queste settimane estive, la bella argentina è stata vista in compagnia dell’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. Pare che lui avesse lasciato la sua ex fidanzata per buttarsi a capofitto nella storia con Belen. Tanto che la coppia è stata paparazzata in atteggiamenti intimi più di una volta. Nonostante questo però le cose non hanno funzionato. Belen, dopo la dolorosa ... Leggi su chenews

