Un albero cade su un'auto al centro di Roma, conducente lievemente ferita (Di martedì 28 luglio 2020) AGI - Un pino si abbatte su un'auto in transito ma fortunatamente il conducente, una donna, riesce ad uscire dall'abitacolo senza gravi conseguenze. E' accaduto nel pomeriggio di oggi a Roma in pieno centro, in piazza San Marco, vicino a piazza Venezia e Campidoglio, nei pressi del capolinea dei bus Atac. La donna, 51 anni, alla guida di una Mercedes, è stata immediatamente soccorsa e trasportata in “codice giallo” in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco – con carro sollevamenti e un'autoscala - e alla Polizia di Stato, gli agenti del primo Gruppo Trevi della Polizia locale di Roma Capitale. Leggi su agi

