Salvini | la festa di compleanno a sorpresa per la fidanzata Francesca Verdini | VIDEO

Il compleanno di Francesca Verdini a Roma VIDEO festa di compleanno a sorpresa per Francesca Verdini che ieri, 27 luglio, ha compiuto 28 anni. Diciannove in meno del fidanzato e leader della Lega Matteo Salvini che ha organizzato, con l'aiuto di parenti e amici, la festa al Lian club di Roma, ristorante ricavato su un battello a vapore sul Lungotevere. Francesca Verdini è nata a Firenze il 27 luglio 1993. Figlia di Denis Verdini, già parlamentare di Forza Italia e poi fondatore di Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (ALA), è fidanzata con Salvini da un anno e mezzo circa.

