Marcello Cirillo risponde a Giancarlo Magalli dopo la querela (Di martedì 28 luglio 2020) Prima la lotta tra Giancarlo Magalli e l’ex collega Adriana Volpe, ora quella con Marcello Cirillo, anche lui ex collega de I Fatti Vostri. dopo l’ultima lite il conduttore è passato alle vie legali e ha querelato Marcello Cirillo. Adesso arriva, come sempre via social, la risposta del cantante. Le parole di Marcello Cirillo Da quanto scrive Marcello Cirillo a non andargli giù non è tanto la querela ma soprattutto i riferimenti alla madre di Magalli. Il conduttore, infatti, accusava Cirillo “di dire che ironizzavo sul Parkinson di mia madre dicendole che poteva suonare le maracas, ... Leggi su thesocialpost

zazoomblog : Magalli querela Marcello Cirillo interviene Adriana Volpe - #Magalli #querela #Marcello #Cirillo - caroletta71 : RT @tvblogit: Magalli querela Marcello Cirillo, che replica: 'Se hai le palle, querela anche Michele Guardì' - infoitcultura : Magalli querela Marcello Cirillo, replica - GiusCandela : Marcello Cirillo attacca dopo la querela di Giancarlo Magalli: 'Visto che hai querelato me, se hai le palle, querel… - clikservernet : Marcello Cirillo risponde furioso a Magalli: “Usare tua madre contro di me è la cosa più triste che potessi fare” -