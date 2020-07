La foto con l’ombra di Messi sul Duomo, così l’Inter “vende” in Cina il match col Napoli (Di martedì 28 luglio 2020) Tipo il Bat-segnale. Ma l’ombra che si staglia sul Duomo di Milano è quella di Messi, e la foto che s’immagina (con parecchia fantasia) l’arrivo in nerazzurro del Pallone d’Oro serve all’Inter per lanciare in Cina il match di stasera col Napoli. Che poi Messi sia anche il prossimo vero avversario degli azzurri aggiunge curiosità ulteriore alla scelta di social-marketing. La visione della partita Inter-Napoli in Cina sarà disponibile dalla tv ufficiale del gruppo Suning, ma la foto è stata prima pubblicata e poi tolta dai canali ufficiali. I tifosi infatti non l’hanno presa bene: “Basta prese in giro”, scrivono. Non basta che Jorge ... Leggi su ilnapolista

GassmanGassmann : esce su un giornaletto di gossip,una foto di mia moglie con amica al mare. Chi ha ,diciamo scritto l’articoletto,di… - fattoquotidiano : Con tutto quel che ha combinato, l’assessore Gallera posta una sua foto in barca e il commento: “Qualche ora di rel… - chetempochefa : Stiamo tornando su Rai 3 ?? - 2 mesi! Vi aspettiamo dal 27 settembre alle 20.10 su @RaiTre con #CTCF ???? (foto del… - __alwayslou_ : ++ ho fatto questi, se vi piacciono ne faccio altri con altri tweet e altre foto :) - paskulls : Ho trovato anche gli edit che facevo ai tempi con le scritte glitterati e la grana delle foto alterate, oltretutto… -

Ultime Notizie dalla rete : foto con Alessandra Mussolini e la foto con Michael Jackson: “Venne a casa mia e fece una scorpacciata di pizza… Il Fatto Quotidiano La verità sui militari in spiaggia

Droni che inseguono runner e pattuglie anti Covid. Ne abbiamo viste di tutti i colori in questa panemia. Il dispiegamento di forze è stato una costante del lockdown. Mi ricordo quando, un giorno di ap ...

Giorgia Palmas, coccole in gravidanza: gli scatti in Sardegna con Magnini

Giorgia Palmas si appresta a partorire, in attesa del lieto evento trascorre le vacanze con il compagno (promesso sposo) Filippo Magnini. Le foto della coppia in Sardegna. Giorgia Palmas e Filippo Mag ...

Droni che inseguono runner e pattuglie anti Covid. Ne abbiamo viste di tutti i colori in questa panemia. Il dispiegamento di forze è stato una costante del lockdown. Mi ricordo quando, un giorno di ap ...Giorgia Palmas si appresta a partorire, in attesa del lieto evento trascorre le vacanze con il compagno (promesso sposo) Filippo Magnini. Le foto della coppia in Sardegna. Giorgia Palmas e Filippo Mag ...