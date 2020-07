Juventus, Buffon: “Mi hanno scippato due scudetti, contento per la vittoria del decimo” (Di martedì 28 luglio 2020) Il portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha rilasciato un’intervista al “Corriere dello Sport“, commentando la vittoria del decimo scudetto con i bianconeri: “Sono tornato a Torino per chiudere alcuni cassetti. Ci tenevo particolarmente ad arrivare a 10 scudetti vinti dopo che due me li avevano scippati. Anche il record di presenze è una bella soddisfazione, ma devo dire che non è stato un anno facile nonostante io mi sia sempre adattato – ha rivelato il 42enne – Sono contento e orgoglioso della persona che sono. Sono sempre stato convinto che fosse importante fare gruppo e allora mi sono messo alla prova. Scegliendo di fare il secondo ho dimostrato di non essere un gradasso. Inoltre, ho dimostrato di essere ancora competitivo nelle poche occasioni in ... Leggi su sportface

RealPiccinini : Ci si innamora giustamente dei giocatori (Buffon, Del Piero, Pirlo, Tevez, Pogbà, Mandzukic, Dybala, Higuain, CR7)… - Gazzetta_it : Eterno #Buffon, le mani su 10 scudetti: nessuno come lui #juventustricolore - Fprime86 : RT @Djnc78: ALBO D'ORO #SerieA 1) #Juventus 38 2) #Milan 18 3) #Inter 17 ?? 4) #Buffon 12 5) #Chiellini 10 6) #Genoa 9 7) #Delpiero 8 8) #… - sportface2016 : #Juventus, #Buffon: “Mi hanno scippato due scudetti, contento per la vittoria del decimo” - realexof : RT @Djnc78: ALBO D'ORO #SerieA 1) #Juventus 38 2) #Milan 18 3) #Inter 17 ?? 4) #Buffon 12 5) #Chiellini 10 6) #Genoa 9 7) #Delpiero 8 8) #… -