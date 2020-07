Gelmini Critica L’Intervento di Azzolina Alla Camera (Di martedì 28 luglio 2020) Mariastella Gelmini, ex Ministra dell’Istruzione e capogruppo di Forza Italia, Critica l’intervento della Ministra Azzolina Alla Camera. “Il ministro Azzolina in Aula a Montecitorio non ha dato risposte al Paese” afferma Gelmini. “Per le famiglie e per gli studenti non ci sono ancora certezze in vista della riapertura delle scuole. Mancano le regole, i docenti, i banchi, persino gli orari. Con questa approssimazione a settembre si rischia un caos senza precedenti” conclude la capogruppo di Forza Italia. Leggi su youreduaction

Matthew7314 : @FNenniDaddi @lucatelese Sono sicurissimo che ci siano persone competenti che sanno che cosa sia la scuola..... per… -

Ultime Notizie dalla rete : Gelmini Critica Autostrade, Mariastella Gelmini: "M5S voleva la revoca, hanno cambiato idea. Possono essere soddisfatti solo i Benetton" La7 Rivolta contro l'ennesima task force. Gli azzurri: "Commissione bicamerale"

Una task force per domarli, una per trovarli e un'altra per ghermirli e nel buio incatenarli. Il premier Giuseppe Conte non è Il Signore degli Anelli, ma resta comunque il Re dei pool di esperti. Un e ...

Gelmini: Forza Italia non c'entra niente con Italia Viva

Milano, 22 lug. (askanews) - "Il centrodestra assolutamente unito, governiamo tante Regioni d'Italia e ci stiamo presentando uniti nelle Regioni e nei Comuni che andranno al voto a settembre". Lo ha d ...

Una task force per domarli, una per trovarli e un'altra per ghermirli e nel buio incatenarli. Il premier Giuseppe Conte non è Il Signore degli Anelli, ma resta comunque il Re dei pool di esperti. Un e ...Milano, 22 lug. (askanews) - "Il centrodestra assolutamente unito, governiamo tante Regioni d'Italia e ci stiamo presentando uniti nelle Regioni e nei Comuni che andranno al voto a settembre". Lo ha d ...