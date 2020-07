Francesca Brambilla Instagram, ipnotica in lingerie: «Che fisico strepitoso!» (Di martedì 28 luglio 2020) La “Bona Sorte” di Avanti un altro Francesca Brambilla su Instagram ha pensato bene di movimentare la giornata dei suoi oltre 981 mila followers con uno scatto artistico decisamente intrigante. La showgirl si è fatta scattare una foto in lingerie. Il micro completino intimo ha lasciato davvero pochissimo spazio alla fantasia dei suoi ammiratori, i quali hanno invaso il post di like e commenti. Per lei ogni volta i complimenti sembrano essere infiniti. Il suo fisico perfetto con tutte le curve al punto giusto è qualcosa di indescrivibile. I suoi ammiratori ormai non fanno altro che attendere con ansia le nuove puntante del game show di Canale 5 per poter ammirare ogni sera attraverso il piccolo schermo la sua incredibile bellezza. Leggi anche ... Leggi su urbanpost

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Brambilla Uomini e Donne: confermata la frequentazione tra Alessandro Zarino e Francesca Brambilla DailyNews 24 Francesca Brambilla conferma la relazione con Alessandro Zarino

Tra Francesca e Alessandro sembra essere nato qualcosa. I due dopo essere stati pizzicati insieme al mare avevano smentito. Ma ora arriva la conferma dalla Brambilla. Dopo la fine della relazione tra ...

