FORMAZIONI Parma Atalanta: le scelte degli allenatori (Di martedì 28 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Parma Atalanta Ecco gli schieramenti ufficiali di Parma-Atalanta, match valido per la 37ª giornata di Serie A 2019/2020. Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Kurtic, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Caprari.All. D’Aversa. Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Sutalo, Caldara, Palomino; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata.All. Gasperini. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

