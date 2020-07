Autostrade, il Mit scrive ad Aspi: «Cronoprogramma non rispettato. Ora risarcimento danni» (Di martedì 28 luglio 2020) L’ispettore del ministero Migliorino scrive ad Autostrade per l’Italia che non ha chiuso per tempo i lavori nelle gallerie liguri. La replica di Aspi: «opere concluse entro il 29 luglio» Leggi su ilsole24ore

