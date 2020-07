Valente (Pd): “Alma ennesima vittima di Pas, stop a sopruso giudiziario” (Di lunedì 27 luglio 2020) ROMA – “Lei e’ Alma, l’ennesima vittima della Sindrome da Alienazione parentale, un insensato strumento spesso utilizzato a danno delle madri nei processi di separazione in caso di abusi sulla donna e sui figli. Alma si e’ vista portar via i suoi quattro figli minori, dopo essere stata trascinata dall’ex marito, denunciato per abusi sui figli, in una sequela di processi e perizie che hanno stabilito l’affidamento dei minori ai nonni paterni. La loro volonta’ di restare con la madre e’ rimasta inascoltata. Dal 10 luglio i figli sono stati trasferiti in tre case famiglia differenti e la piu’ piccola affidata a una famiglia. Il loro desiderio di ricongiungersi ad Alma e’ cosi’ profondo che hanno annunciato in una lettera l’inizio di uno sciopero della fame. C’e’ una mamma che lotta senza sosta da mesi e dei bambini che desiderano riabbracciarla. Mettiamo fine a questo sopruso giudiziario. La Pas deve essere messa al bando e abolita dai tribunali per sempre. Non e’ una sindrome, non e’ un criterio di valutazione, non ha alcuna base scientifica. È solo un ulteriore strumento di violenza contro le donne. Basta”. Cosi’ su Facebook la senatrice Pd e presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, Valeria Valente. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Valente (Pd): “Alma ennesima vittima di Pas, stop a sopruso giudiziario” Cossutta: “La Casa delle Donne trattata come un’inquilina morosa, proposte inaccettabili” Migranti, Viminale a Musumeci: “Navi-quarantena e militari per i centri di accoglienza” VIDEO | Pubblica Amministrazione, Dadone: “Smart working? No alla paura del nuovo” VIDEO | Da Perugia a Parigi, l’amore migrante nella musica dei Guappecartò Strage Bologna, la cerimonia in piazza Maggiore si prenota come il cinema. Ed ecco 3 murales per le vittime Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Valente “Alma Comunicati politici e associazioni UsCatanzaro.net