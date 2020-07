Turisti alla Scala dei Turchi nonostante i divieti: 31 denunce (Di lunedì 27 luglio 2020) PALERMO – Ancora controlli alla Scala dei Turchi di Realmonte, in provincia di Agrigento, dove nel fine settimana si è registrato un elevato afflusso di bagnanti e turisti. La marna bianca è stata nuovamente presa d’assalto, nonostante le barriere di interdizione, i cartelli e i totem informativi collocati Soprintendenza dei Beni culturali e ambientali di Agrigento indichi il divieto di ingresso dovuto al sequestro imposto dalla magistratura. Leggi su dire

MSF_ITALIA : #Grecia: sulle isole continua il #lockdown per migranti e rifugiati. Vivono in condizioni spaventose nei centri di… - NewSicilia : Ancora controlli alla #ScaladeiTurchi di #Realmonte dove, nel fine settimana, si è registrato un elevato afflusso d… - MarzioCpi : - PrimaStampa_eu : Ancora controlli alla Scala dei Turchi di Realmonte dove, nel fine settimana, si è registrato un elevato afflusso d… - LauraCarrese : RT @lucabattanta: @mgmaglie @Bbaldu tra l'altro @mgmaglie a Ventimiglia sono spesso presenti bivacchi in attesa di trafficanti che portino… -

Ultime Notizie dalla rete : Turisti alla Turisti alla Scala dei Turchi nonostante i divieti: 31 denunce - DIRE.it Dire Grazie alle telecamere la chiesa riapre Era stata chiusa per i continui furti -Video

Grazie a una donazione è stato possibile installare un’impianto di videosorveglianza e così la chiesa di Sant’Andrea in via Porta Dipinta in Città Alta ora sarà di nuovo aperta tutti i giorni. La buon ...

Il parcheggio della Stazione Marittima preso d’assalto: 200 posti e tariffa scontata

Funziona la nuova area di sosta davanti alla Stazione Marittima di Salerno. Il parcheggio da 200 posti auto sta contribuendo a risolvere l’emergenza sosta in città. Anche in questo fine settimana – co ...

Grazie a una donazione è stato possibile installare un’impianto di videosorveglianza e così la chiesa di Sant’Andrea in via Porta Dipinta in Città Alta ora sarà di nuovo aperta tutti i giorni. La buon ...Funziona la nuova area di sosta davanti alla Stazione Marittima di Salerno. Il parcheggio da 200 posti auto sta contribuendo a risolvere l’emergenza sosta in città. Anche in questo fine settimana – co ...