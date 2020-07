Inter, Conte: 'Col Napoli torna Barella. Lukaku? crescerà ancora' (Di lunedì 27 luglio 2020) La semifinale di Coppa Italia contro il Napoli è stata un rimpianto e Antonio Conte si prepara alla sfida di domani con diverse certezze. A partire dalla forza di Lukaku, che sprona così: 'Romelu è un ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : #Conte contento, accordo ai dettagli: #Sanchez resta all'Inter anche la prossima stagione - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Si cerca sempre di vedere il bicchiere mezzo vuoto ma ci sono dei numeri che parlano chiaro'… - Inter : ?? | FORMAZIONE #RomaInter, questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! ?? #FORZAINTER ???????? - bombola289 : RT @BeppeMarottaMa1: E Gagliardini non si tocca perché si impegna. Borja Valero è un grande professionista, teniamolo e non si può criticar… - VittoRoto : #Conte: '#Lukaku ha ancora ampi margini di miglioramento, in alcune situazioni di gioco può e deve migliorare'. [Inter TV] #Inter #FCIM -