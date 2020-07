Emma Marrone pubblica su Instagram la chat privata con un hater: “Criticoni e sapientoni” – VIDEO (Di lunedì 27 luglio 2020) Emma Marrone sul suo profilo Instagram ha pubblicato la chat privata con un hater, ecco cosa ha detto la cantante Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Emma Marrone, tramite una Instagram Stories la cantante ha postato una chat privata avuta con un hater. L’utente, il suo nome e la foto la Marrone li ha … L'articolo Emma Marrone pubblica su Instagram la chat privata con un hater: “Criticoni e sapientoni” – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

TicketOneIT : A causa dello stato d’emergenza dovuto al Covid-19, il tour di Emma Marrone nei palasport viene posticipato a maggi… - LvnaSt0rta : Comunque Emma Marrone ai miei occhi è proprio la più gnocca di tutte. Una figa pazzesca con la forza di un leone. LA AMO. - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: - GuitarDaniele : - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone

per l’Italia. La cantante salentina è la protagonista di un video ambientato a Roma in cui condivide pezzi della sua vita tra casa uscite e studio di registrazione, sfoggiando diversi look, pensati pe ...La cantante salentina Emma Marrone ha pubblicato la chat surreale con l’hater, con uno scambio di battute e parole sarcastiche. “Ecco a voi il fantastico mondo dei sapientoni e dei criticoni”, così es ...