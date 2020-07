Cossutta: proposte inaccettabili, Casa Donne trattata come inquilina morosa (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma – Dal Campidoglio “proposte irricevibili, inaccettabili e provocatorie. La Casa viene tratta come un’inquilina morosa. Se continuiamo cosi’ sara’ la morte della Casa, perche’ non ce la facciamo”. Cosi’, all’agenzia di stampa Dire, Maura Cossutta, presidente della Casa Internazionale delle Donne, che stamattina ha incontrato, con una delegazione, l’assessora al Patrimonio e alle Politiche Abitative del Comune di Roma, Valentina Vivarelli, a proposito della difficile trattativa col Campidoglio in piedi da diversi mesi sulla permanenza nel complesso del Buon Pastore, in via della Lungara 19, e sul debito. “L’incontro non e’ andato bene- ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Cossutta proposte Cossutta: proposte inaccettabili, Casa Donne trattata come inquilina morosa RomaDailyNews