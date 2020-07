Chi è Alan Palmieri? Età, carriera e curiosità del conduttore di Battiti Live (Di lunedì 27 luglio 2020) Ecco chi è Alan Palmieri, noto speacker radiofonico e conduttore di Battiti Live Alan Palmieri è nato l’11 febbraio 1975 in Svizzera, è un noto conduttore e speaker radiofonico. La carriera di Palmieri in passato è nata proprio in Radio, come speaker radiofonico negli studi di Radio 105 per poi approdare su RTL 102.5. Quando ha lasciato RTL ha iniziato a lavorare per Radionorba come speaker. Con il tempo è diventato un conduttore molto noto e stimato è diventato anche station manager. Nel 2018 e nel 2019 lo abbiamo visto al timone di Battiti Live insieme ad Elisabetta Gregoraci. La 18esima edizione del noto ... Leggi su nonsolo.tv

La7tv : #coffeebreak 'A ottobre deve presentare riforme basilari su burocrazia, giustizia e fisco ma l'Italia ha difronte a… - CorriereUmbria : Alan Palmieri, ecco chi è il conduttore di Battiti Live: lavoro, amore, passioni #televisione #tv #battitilive… - alanfriedmanit : RT @La7tv: #coffeebreak 'A ottobre deve presentare riforme basilari su burocrazia, giustizia e fisco ma l'Italia ha difronte a sè 200 mld d… - urania2906 : RT @La7tv: #coffeebreak 'A ottobre deve presentare riforme basilari su burocrazia, giustizia e fisco ma l'Italia ha difronte a sè 200 mld d… - La7tv : #coffeebreak 'A ottobre deve presentare riforme basilari su burocrazia, giustizia e fisco ma l'Italia ha difronte a… -