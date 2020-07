La Germania ora boccia Conte: tutti i dubbi sul Recovery fund (Di domenica 26 luglio 2020) I lunghi giorni di luglio che sono stati contrassegnati dalla discussioni europee circa il Recovery fund e gli interventi a sostegno dell’economia in seguito al passaggio della pandemia di coronavirus avevano reso palese sin da subito come il tema fosse ampiamente divisivo. Dai lunghi summit sono uscite però delle posizioni – come quella della Francia … InsideOver. Leggi su it.insideover

Avvenire_Nei : Dall'Iraq alla Germania. La famiglia-simbolo dell'esodo yazida: ecco come vive ora - FedericoPostet : RT @Alessia_ing: Capite il TRADIMENTO DI @GiuseppeConteIT ? Noi già siamo contributori netti e quindi NON RIENTRIAMO MAI dei capitali versa… - ErmannoMoneta : @fdragoni Italexit-Lira-Carta straccia.L'Europa egemonizzata Germania,non va,OK, ma uscirne ora è :xe peso el tacon… - PandoAnto : @graziedavvero @MikrikMichele @bsant54 @matteosalvinimi In Spagna Francia e Germania ci prendevano per il culo quan… - GhezziGianmarco : @MarioFi00560885 @matteosalvinimi 40 anni che paga le tasse in Germania... avrà quindi oltre 60 anni (avendo fatto… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania ora Ora la Cancelliera insegna solidarietà La Gazzetta del Mezzogiorno La città futuribile più verde d'Europa

La sua costruzione avvenne in trecento anni e i vari progettisti dovettero lasciare in eredità ai successori i progetti incompiuti. Ognuno sognava in cuor suo di vederla finita, ma la Cattedrale di Fr ...

Coronavirus mondo, oltre 16milioni di casi. Usa record: 68mila casi in un giorno

Roma, 26 luglio 2020 - La pandemia di Coronavirus nel mondo continua galoppare. E se Paesi come Stati Uniti e Brasile sono ben lontani dall'imboccare la strada discendente, anche l'Europa fa i conti c ...

La sua costruzione avvenne in trecento anni e i vari progettisti dovettero lasciare in eredità ai successori i progetti incompiuti. Ognuno sognava in cuor suo di vederla finita, ma la Cattedrale di Fr ...Roma, 26 luglio 2020 - La pandemia di Coronavirus nel mondo continua galoppare. E se Paesi come Stati Uniti e Brasile sono ben lontani dall'imboccare la strada discendente, anche l'Europa fa i conti c ...