José Luis Chilavert, il portiere goleador: dalla puzza di Ballack all’incredibile trasformazione fisica [FOTO] (Di lunedì 27 luglio 2020) José Luis Félix Chilavert González nasce a Luque (in provincia di Asuncion) il 27 luglio 1965 e compie oggi 55 anni. Esordì nelle giovanili dello Sporting Luqueno prima di passare al Guarani. Poi San Lorenzo, Saragozza, Velez Sarsfield, Strasburgo, Penarol e ancora Velez. Segna il primo gol della sua carriera con la maglia del Luqueno, poi arriva il gol su rigore nella Liga contro la Real Sociedad e quello contro la Colombia di Higuita, con la nazionale del Paraguay. Il più grande amore della sua vita sarà il Velez dove segna a raffica (48 gol tra punizioni e rigori) e vince per tre volte il premio di miglior portiere del mondo. Nel 1999 fece discutere la sua scelta di rinunciare alla Coppa America organizzata dal suo Paraguay perché ritenne che i fondi stanziati per il torneo ... Leggi su calcioweb.eu

