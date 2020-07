Inter-Napoli senza Gagliardini e Mertens. Squalificati per un turno (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo le partite di campionato giocati ieri, il Giudice Sportivo ha fermato quattro giocatori per un turno. Per tutti è arrivato, sul campo, il cartellino giallo che, visto che erano già diffidati, frutterà l’esclusione dalle prossime partite in programma. In particolare, per Inter-Napoli, non ci saranno né Roberto Gagliardini, dell’Inter, né Dries Mertens per gli azzurri. Squalificato per un turno anche Daniele Dessena del Brescia e Rafael Toloi dell’Atalanta. Una giornata di squalifica e una multa di 5.000 euro anche per il medico sociale del Milan, Stefano Mazzoni per aver “contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni irriguardose”. L'articolo ... Leggi su ilnapolista

