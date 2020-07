Cuciniamo insieme: l'orto nel piatto (Di domenica 26 luglio 2020) Artefice di questa ricetta è uno dei cuochi più espressivi, preparati, intensi e creativi d'Italia. Lui definisce la sua cucina una sorta di viaggio nella campagna e in effetti Michele Biagiola, che ha una sua certa inclinazione per le ricette vegetariane, sa trarre dalla tradizione e dal rispetto assoluto del naturale ispirazioni contemporanee che in nulla tradiscono la radice etnica. Se passate da Montecosaro, nel maceratese, l'invito è di andare a trovarlo: sarà un'esperienza gastronomica di ampia soddisfazione. Noi abbiamo un po' volgarizzato il piatto visto che Michele lo propone, ovviamente cambiando gli ingredienti, in ogni stagione, per renderlo consonante (e più facile) con l'estate. È una cucina tra Antonio Vivaldi e Sandro Botticelli, comunque suggestiva. Proviamola. Ingredienti - 4 zucchine di media grandezza, ... Leggi su panorama

abracadabra_00 : RT @LaVeritaWeb: Una variazione sul tema di un piatto che può andare bene in tutte le stagioni, ma che in estate se lo servite tiepido sarà… - Maggiordomi : RT @panorama_it: Riscopriamo la gioia di mettersi ai fornelli. Ogni giorno vi proponiamo una ricetta semplice da fare con quello che abbiam… - elisadalbosco : RT @panorama_it: Riscopriamo la gioia di mettersi ai fornelli. Ogni giorno vi proponiamo una ricetta semplice da fare con quello che abbiam… - PatateLapetite : RT @imaslutfordrama: @itsmaarxhe @madguitaristo cuciniamo insieme facciamo fcazz e riso patate e cozze - imaslutfordrama : @itsmaarxhe @madguitaristo cuciniamo insieme facciamo fcazz e riso patate e cozze -

Ultime Notizie dalla rete : Cuciniamo insieme Cuciniamo insieme: l'orto nel piatto La Verità Guerra sindaco-polisportiva sulla cucina della sagra

"Non possiamo accettare che il sindaco del Comune di Cortona offenda una intera comunità definendola ‘... ripiegata su se stessa ...’ e cerchi di mettere in antitesi due associazioni della Val di Pier ...

"Ciao Mariella, sarai sempre insieme a noi"

E proprio la passione per la cucina, unita allo spirito di convivialità, ha contribuito a dare coesione alla vita del Club e alimentato il piacere di stare insieme in amicizia, coniugando tradizione ...

"Non possiamo accettare che il sindaco del Comune di Cortona offenda una intera comunità definendola ‘... ripiegata su se stessa ...’ e cerchi di mettere in antitesi due associazioni della Val di Pier ...E proprio la passione per la cucina, unita allo spirito di convivialità, ha contribuito a dare coesione alla vita del Club e alimentato il piacere di stare insieme in amicizia, coniugando tradizione ...