VIDEO | 'Un sacco bello' compie 40 anni: folla per Carlo Verdone al 'palo della morte' (Di sabato 25 luglio 2020) ROMA – Un lungo applauso per Mario Brega, del quale ieri ricorreva l'anniversario di morte. E poi citazioni, battute, selfie e applausi. Bagno di folla per Carlo Verdone in un parchetto tra i palazzi del Tufello, dove 40 anni fa c'era il famoso 'palo della morte', dove 'Enzo' (Verdone), dava appuntamento a 'Sergio' prima del famoso viaggio in macchina con destinazione Cracovia. L'occasione sono i 40 anni di 'Un sacco bello', debutto cinematografico di Verdone, che tra poesia, malinconia e comicita' racconto' storie e personaggi della Roma degli anni Ottanta.

