Vergiate, deposito azienda trasformato in laboratorio della droga: due arresti /VIDEO (Di sabato 25 luglio 2020) Varese, 25 luglio 2020 - Duro colpo della Polizia di Stato allo spaccio di droga nella provincia di Varese: 3 arresti e sequestrati complessivamente circa 1 2 kg di sostanza stupefacente . La Polizia ... Leggi su ilgiorno

mapivi63 : RT @SkyTG24: Vergiate, cocaina in un deposito d'azienda: due arresti - SkyTG24 : Vergiate, cocaina in un deposito d'azienda: due arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Vergiate deposito

Milano, 25 lug. (askanews) - La Polizia di stato di Varese ha arrestato un 43enne albanese e un 57enne italiano, per la detenzione ai fini di spaccio di 2,331 chili di cocaina e 325 grammi di marijuan ...La Polizia di Varese ha arrestato un 43enne albanese e un 57enne italiano, per la detenzione ai fini di spaccio di un rilevante e diversificato quantitativo di droga, complessivamente di kg 2,331 di c ...