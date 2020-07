Salerno, obbligo di mascherine nei luoghi chiusi: prime multe da mille euro per tre cittadini (Di sabato 25 luglio 2020) Sono di Salerno i primi cittadini campani che sono stati sanzionati con mille euro a seguito dell’ordinanza emanata ieri dalla Regione che impone un’ammenda a chi non porta la mascherina nei luoghi chiusi. I tre sono stati multati in altrettanti esercizi commerciali della zona orientale, dei quali non si esclude la chiusura. La decisione era stata annunciata dallo stesso presidente Vincenzo De Luca, per dare una risposta a un lieve aumento dei contagi registrato nei giorni scorsi nella regione. Da stamattina è partita la stretta e a Salerno lo stesso sindaco, Vincenzo Napoli, si è messo in prima fila ad aiutare gli agenti per i controlli. Per lui la maximulta “è giusta e va applicata senza sconti a nessuno. Non solo i gestori degli ... Leggi su ilfattoquotidiano

