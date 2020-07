Napoli scatenato sul mercato: in arrivo due colpi (Di sabato 25 luglio 2020) Il Napoli di Aurelio di Laurentiis si muove eccome sul mercato. I partenopei sono ancora in corsa per un posto utile per l'Europa, ma la società pensa già al futuro. Il numero uno degli azzurri ha confermato Rino Gattuso in panchina e vuole consegnargli una rosa ancora più attrezzata per la prossima stagione.Napoli, OSIMHEN AD UN PASSO. BOGA IN arrivocaption id="attachment 988333" align="alignnone" width="300" Osimhen (getty images)/captionI due nomi più caldi in orbita Napoli sono Victor Osimhen e Jeremie Boga. Il primo è di fatto un nuovo giocatore azzurro e l'ufficialità potrebbe arrivare a breve. L'attaccante del Lilla è stato tentato anche dal Liverpool, ma alla fine ha scelto Napoli. Discorso diverso invece per l'ala del Sassuolo. ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Napoli scatenato Napoli scatenato, dopo Osimhen può arrivare un altro annuncio: Maksimovic nell'affare? AreaNapoli.it Calciomercato Napoli, regalo a Gattuso: colpo a sorpresa dalla Roma

NEWS CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli si è scatenato spesso in campo nella seconda parte di stagione, quasi a voler imitare il proprio tecnico Gennaro Gattuso in panchina. Il club partenopeo intende p ...

Nato a Napoli, non ho speranze: sono un delinquente!

Ecco, secondo l’esimio collega giornalista, il bergamasco Daniele Martinelli, essendo io del Sud, essendo io nato a Napoli, non ho speranze ... La spiegazione data dal giornalista ha scatenato la ...

NEWS CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli si è scatenato spesso in campo nella seconda parte di stagione, quasi a voler imitare il proprio tecnico Gennaro Gattuso in panchina. Il club partenopeo intende p ...Ecco, secondo l’esimio collega giornalista, il bergamasco Daniele Martinelli, essendo io del Sud, essendo io nato a Napoli, non ho speranze ... La spiegazione data dal giornalista ha scatenato la ...