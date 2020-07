Koulibaly, Ramadani avverte De Laurentiis di non tirare troppo sul prezzo. Il senegalese prende tempo (Di sabato 25 luglio 2020) Il Mattino scrive dell’incontro di qualche giorno fa tra il procuratore di Koulibaly, Fali Ramadani, e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. L’agente ha avvertito il patron azzurro di non tirare troppo la corda sul prezzo del senegalese. Ora il pallino è nelle sue mani. Per capire come evolverà la situazione occorre attendere. “De Laurentiis ha parlato il suo manager, Ramadani. Il Manchester City è arrivato a 60 milioni di euro e il potente intermediario ha pure avvertito il club azzurro di non tirare troppo sul prezzo perché in giro non c’è nessuno che pagherà i 100 milioni che chiede il presidente per il suo ... Leggi su ilnapolista

