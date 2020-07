Coronavirus Latina, venditore ambulante positivo viola la quarantena e viaggia in bus: l'Asl cerca i passeggeri (Di sabato 25 luglio 2020) Un bengalese positivo al Coronavirus che vive a Roma ha violato la quarantena e ha viaggiato su un treno e su bus per dirigersi a Sabaudia, Latina, , dove vende merce in spiaggia. Il 46enne, rientrato ... Leggi su tgcom24.mediaset

