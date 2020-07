Assediati in casa: curiosità, trama e cast del thriller del 2016 (Di sabato 25 luglio 2020) Assediati in casa andrà in onda oggi su Rai Due alle ore 21,05. Il titolo originale del film è Home Invasion e la pellicola è del 2016. Ecco qualche curiosità su questo film. Assediati in casa: trailer, trama e qualche curiosità Assediati in casa è un film girato e ambientato negli Stati Uniti. Il film è un thriller di David Tennant e ha una durata di 85 minuti. Chloe e la sua amica Alice stanno prendendo da bere, quando un’auto con dei malviventi si ferma davanti a casa, con lo scopo di sequestrarle. Purtroppo, in casa c’è anche il figlio adottivo della donna, Jacob, mentre il padre è fuori per ... Leggi su nonsolo.tv

