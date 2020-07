Un posto al sole: SERENA e FILIPPO, la crisi è definitiva o no? Anticipazioni (Di venerdì 24 luglio 2020) Un posto al sole, in queste prime settimane post-Covid, si sta particolarmente concentrando sul complicato triangolo personal-professionale tra Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), Marina Giordano (Nina Soldano) e Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti). Ma c’è un’altra coppia che sta vivendo una situazione a dir poco difficile e tutti si chiedono come evolverà…Leggi anche: Il paradiso delle signore: MARTA e VITTORIO genitori… o no? AnticipazioniOvviamente parliamo di FILIPPO (Michelangelo Tommaso) e SERENA (Miriam Candurro), che nel periodo precedente allo stop da Coronavirus sono arrivati al minimo storico del loro rapporto d’amore: i due si sono separati e al momento hanno entrambi dei nuovi partner. Tuttavia… Un posto al ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni Intanto hanno ripreso a parlarsi (sia pure solo per il chartering)... - MicheleLoia : „I sogni cedono il posto alle impressioni di un nuovo giorno come lo splendore delle stelle cede alla luce del sole… - Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole online per voi come sempre su @RaiPlay - fordeborah5 : RT @remeteo: Ecco gli accumuli finali di pioggia, in mm, direttamente dall'app. Primo posto al Rifugio Battisti; pioggia meno generosa ad A… - ProvinciadiRE : RT @remeteo: Ecco gli accumuli finali di pioggia, in mm, direttamente dall'app. Primo posto al Rifugio Battisti; pioggia meno generosa ad A… -