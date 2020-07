Riprese interrotte per La Regina del Sud 5, si allunga l’attesa dei nuovi episodi: l’aggiornamento di Peter Gadiot (Di venerdì 24 luglio 2020) La Regina del Sud 5 è già in produzione, o meglio lo era prima dell'emergenza Covid, ma probabilmente non arriverà su Netflix prima del 2022: le Riprese della serie erano iniziate a marzo del 2020, quando la pandemia da Coronavirus ha imposto il lockdown in diversi Paesi degli Stati Uniti, e non sono ancora ripartite. Lo stallo che ha colpito le produzioni audiovisive ha riguardato anche La Regina del Sud 5, peraltro nel periodo in cui la quarta stagione usciva su Netflix in tutto il mondo. L'ipotesi iniziale era quella di ricominciare a girare i nuovi episodi de La Regina del Sud 5 non appena le misure di contenimento fossero allentate, ma a quanto pare l'andamento della curva dei contagi negli Stati Uniti non ha permesso di riprogrammare la riapertura del ... Leggi su optimagazine

lacittanews : E’ ufficiale! La nuova stagione di Grey’s Anatomy affronterà la pandemia di coronavirus Le riprese delle ultimissi… - francescomcopp1 : @fabritaara Le riprese della terza stagione sono state interrotte dal covid, per questo finisce così di merda -