Milano, nubifragio su Milano: esondato il Seveso. Disagi alla circolazione nella zona Nord est (Di venerdì 24 luglio 2020) Una pioggia incessante con scariche violente a partire dall’alba si è abbattuta sulla città di Milano. Come spesso avviene per gli eventi estremi il fiume Seveso è esondato. Il nubifragio ha creato problemi di circolazione nella zona Nord est, nella zona di viale Zara, Niguarda e viale Sarca. Diversi gli allagamenti registrati, anche in altre parti della città. Molte le chiamate ai vigili del fuoco per sottopassi allagati e altri allagamenti, anche a Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. Monitorato il Lambro Foto di archivio L'articolo Milano, nubifragio su ... Leggi su ilfattoquotidiano

SmorfiaDigitale : Nubifragio su Milano e Varese, grandine come noci: danni e allagamenti - salvooo75 : RT @FQLive: #ULTIMORA Maltempo, nubifragio su Milano: esondato il fiume Seveso - Vivodisogniebas : RT @FQLive: #ULTIMORA Maltempo, nubifragio su Milano: esondato il fiume Seveso - Dome689 : RT @FQLive: #ULTIMORA Maltempo, nubifragio su Milano: esondato il fiume Seveso - GHERARDIMAURO1 : RT @FQLive: #ULTIMORA Maltempo, nubifragio su Milano: esondato il fiume Seveso -

Ultime Notizie dalla rete : Milano nubifragio Nubifragio su Milano e Varese, grandine come noci: danni e allagamenti Il Notiziario Milano, esplodono tombini in strada durante il temporale

Vigevano, donna investita da un monopattino elettrico: è il quarto incidente in due giorni Una donna di 30 anni è stata investita da un monopattino elettrico mentre passeggiava a Vigevano: alla guida ...

L’esondazione del Seveso a Milano

A causa del violento nubifragio che si sta abbattendo su Milano dall’alba, è esondato il fiume Seveso. Questo ha creato problemi di circolazione nella zona Nord Est, nella zona di viale Zara, Niguarda ...

Vigevano, donna investita da un monopattino elettrico: è il quarto incidente in due giorni Una donna di 30 anni è stata investita da un monopattino elettrico mentre passeggiava a Vigevano: alla guida ...A causa del violento nubifragio che si sta abbattendo su Milano dall’alba, è esondato il fiume Seveso. Questo ha creato problemi di circolazione nella zona Nord Est, nella zona di viale Zara, Niguarda ...